Marmaris depreminde hayatını kaybetti, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Olay yerine ulaşan ekipler, Afranur'u özel bir hastaneye sevk etti. Afranur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kısa bir süre sonra yeniden yatağına uzanan genç kızın durumunu fark eden ailesi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın cenazesi Eldirek Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Cenaze sonrası açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık ise şunları kaydetti:

" 5.8 şiddetinde Marmaris merkezli olmak üzere tüm Muğla'mız ve bölge illerde hissedilen bir deprem yaşandı.

14 yaşındaki bir kızımızın cenazesini defnettik. Depremden toplam 75 vatandaşımız etkilendi fakat genel olarak durumları ağır değil.

Sadece bir vatandaşımızın kafa travması var, onun durumu biraz ciddi.

Hastanede şu an kalan dört vatandaşımız var.

Yapılarda bir yıkım söz konusu değil sadece birkaç yapıda çatlaklar var."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremde Fethiye’de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." demişti.