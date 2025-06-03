Marmaris depreminde hayatını kaybetti, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şiddetli şekilde hissedilen depremin etkisiyle 14 yaşındaki Afranur Günlü, geçirdiği panik atak sonrası hayatını kaybetti.

Marmaris depreminde hayatını kaybetti, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin sarsıntısıyla ailesiyle birlikte yaşadığı Çamköy Mahallesi'ndeki evinde uyanan 14 yaşındaki Afranur, panikle yataktan fırladı.

Kısa bir süre sonra yeniden yatağına uzanan genç kızın durumunu fark eden ailesi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekipler, Afranur'u özel bir hastaneye sevk etti.
Afranur burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Marmaris depreminde hayatını kaybetti, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - 1 Marmaris depreminde hayatını kaybeden Afra Nur için cenaze töreni düzenlendi

TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın cenazesi Eldirek Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkanı Alim Karaca, okul arkadaşları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Cenaze sonrası açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık ise şunları kaydetti:

" 5.8 şiddetinde merkezli olmak üzere tüm Muğla'mız ve bölge illerde hissedilen bir deprem yaşandı.

14 yaşındaki bir kızımızın cenazesini defnettik. Depremden toplam 75 vatandaşımız etkilendi fakat genel olarak durumları ağır değil.

Sadece bir vatandaşımızın kafa travması var, onun durumu biraz ciddi.
Hastanede şu an kalan dört vatandaşımız var.

Yapılarda bir yıkım söz konusu değil sadece birkaç yapıda çatlaklar var."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremde Fethiye’de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." demişti.

Uzmandan Marmari depremi açıklaması

Uzmandan Marmari depremi açıklaması

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