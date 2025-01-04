Marmaris-Fethiye ulaşımını sağlayan karayolunda yoğun sis
Menteşe ile Ula arasında kalan ve Marmaris ile Fethiye’ye ulaşımın sağlandığı karayolunun 17 kilometrelik bölümünde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10-15 metreye kadar düştü.
Marmaris-Fethiye ulaşımını sağlayan karayolunda yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve hızlarını düşük tutmaları konusunda uyarırken, sis lambalarını kullanmanın önemine dikkat çeken yetkililer, sürücülerin mümkün olduğunca karayolunda yavaş seyretmeleri konusunda uyardılar.
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