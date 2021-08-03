Marmaris İçmeler'in yangın sonrası hali

Marmaris İçmeler'den iki fotoğraf karesi yangının tahribatını gözler önüne serdi.

NTV Haber 03.08.2021 - 17:09

Marmaris İçmeler'in yangın sonrası hali

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İçmeler'deki yangın geçen hafta salı günü yerleşim alanlarının yanı başında başladı. Oteller ve evleri tehdit eden yangın insanların bulunduğu bölgeden uzaklaştı.

Ancak ormana yayılan alevleri kontrol altına almak kolay olmadı. Sahil şeridinde havadan ve karadan günler müdahale günler sürdü.

Yangının bölgeye verdiği hasar havadan görüntülendi.

Bölgede aynı yerden çekilen fotoğraf karaleri de yangının yol açtığı tahribatı gösteriyor.

Önceden yemyeşil olan alanlar siyah ve griye büründü.

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