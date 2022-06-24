Marmaris yangını faili tutuklandı

Muğla Marmaris'te, 3 gündür süren orman yangınını çıkardığı belirtilen S.A. tutuklandı. Şüpheli ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgedeki arazisini sattığını ve babası tarafından dışlandığını bu nedenle yangın çıkardığını itiraf etti.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 24.06.2022 - 12:32

Marmaris yangını faili tutuklandı

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'nın ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangın devam ediyor.

Yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. (34) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

34 yaşındaki S.A. 34 yaşındaki S.A.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Şüpheli S.A.'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca S.A.'nın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.

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