Marmaris'te 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne arıza yapınca yardım çağrısı yapıldı.

Marmaris'te 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

ilçesi içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendi.

Göçmenlerin yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bir göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

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