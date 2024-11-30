Marmaris'te 20 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne motor arızası yapınca içinde 7’si çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris'te 20 göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği öğrenildi.

Yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 13 düzensiz göçmeni (beraberinde 7 çocuk) kurtardı.

Ekipler bir kaçakçısı şüphelisini de yakalandı.

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