Marmaris'te 20 göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği öğrenildi.



Yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber tekne içerisindeki 13 düzensiz göçmeni (beraberinde 7 çocuk) kurtardı.



Ekipler bir göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakalandı.