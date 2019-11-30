Marmaris'te 23 kişi 'tabldot yemek'ten zehirlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14'ü öğrenci 23 kişi hastaneye sevk edildi.



İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) eğitim gören 14 öğrenci, mide bulantısı, baş ağrısı ve ishal şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İnşaat firmasında çalışan 9 işçisi de aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu.



Bir yemek firmasının, MYO ve inşaat firmasına akşam yemeği çıkardığı, öğrenci ve işçilerin yediği yemekten zehirlenmiş olabileceği bildirildi.



İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye çeşitli şikayetlerle başvuran vakaların hayati tehlikesinin bulunmadığını, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.



Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da 14 öğrenci ve 9 inşaat işçisinin, Marmaris Devlet Hastanesi'ne gıda zehirlenmesi ön tanısıyla başvurduğunu belirtti.



Öğrencilerden 3'nün ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiğini vurgulayan Aksoy, adli ve idari işlemlerin sürdüğünü ifade etti.



İnşaat işçisi Sinan Kalan ise akşam her zamanki firmadan tabldot yemek yediklerini ve arkadaşlarıyla yemekten sonra fenalaştıklarını dile getirdi.



Kaymakamlık talimatıyla İlçe Gıda ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Hastanede tedavi sonrası taburcu olan öğrenciler ve inşaat işçilerinin ise yemek firmasından şikayetçi olmak için Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne gittiği öğrenildi.