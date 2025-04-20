Marmaris'te 4 araçlık zincirleme kaza

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.

Marmaris'te 4 araçlık zincirleme kaza

Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde seyir halindeki 4 araç, bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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