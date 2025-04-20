Marmaris'te 4 araçlık zincirleme kaza
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı.
Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde seyir halindeki 4 araç, bilinmeyen nedenle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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