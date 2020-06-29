Marmaris'te 5,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Antalya'da da hissedilen depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğünde depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını, AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Haziran'da saat 20.43 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

"OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI"



Deprem sonrasında AFAD ekipleri tarafından alan taraması çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Saat 23.30 itibarıyla herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. AFAD koordinasyonundaki saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ana deprem sonrası en büyüğü 2.7 büyüklüğünde olmak üzere artçı depremler kaydedilmiştir. İlimiz genelinde AFAD Başkanlığı tarafından 24 saat izlenen toplam 25 deprem istasyonu bulunmakta olup, gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" denildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı.