Marmaris'te 530 litre sahte içki ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 530 litre sahte içki ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris'te 530 litre sahte içki ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'in Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan Ş.A.'nın satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evine 17 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 530 litre sahte ve 38 şişe gümrük kaçağı içki, 8 şişe anason aroması, 50 litre kapasiteli aktif distile sistemi, 5 kilo filtre kömür, 2 fermente yoğunlaştırıcı elektrikli battaniye, 1 fermente şeker oranı ölçme cihazı, 1 mikser matkap, 1 distile sistemi ısı ölçer, 40 paket fermente mayası ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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