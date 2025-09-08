Marmaris'te Barlar Sokağı'nda silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barın işletmecisi olduğu iddia edilen Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Saat 07.30 sıralarında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç. tabancayla ateş açıp kaçtı. Başından vurulan H.A. (22) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.A. ve kurşunların bacağına isabet ettiği A.C.N. (24), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan H.A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, Zafer Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor