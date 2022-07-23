Marmaris'te bazı alanlar, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Marmaris'te bazı doğal sit alanları, 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi.

Haberler - DHA 23.07.2022 - 02:04

Marmaris'te bazı alanlar, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Muğla'nın ilçesindeki bazı doğal sit alanlarının koruma statüsü kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Muğla- Marmaris ilçe sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi, 'Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü' kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...