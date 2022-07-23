Marmaris'te bazı alanlar, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bazı doğal sit alanlarının koruma statüsü kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi.



Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Muğla- Marmaris ilçe sınırları içerisinde bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi, 'Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü' kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.