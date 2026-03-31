Marmaris'te belediye çalışanlarına yönelik rüşvet soruşturmasında 4 tutuklama

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, dün adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 8 şüpheli serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H, İmar Müdürü İ.P. ile mühendisler T.D. ve V.Ç. tutuklandı.

Muhasebeci F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILMIŞTI

Marmaris'te "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük" yapıldığı iddiaları üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 Mart gecesi Marmaris Belediyesi'nde arama yapmıştı.

Düzenlenen operasyonda, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddia edilen aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H'nin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

"4 BİN DOLAR RÜŞVET ALIRKEN SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI"

Konuya ilişkin Muğla Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan aıklamada belediyede çalışan bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Otel, restoran, işletme ve yeni iskan işlemlerinde menfaat elde ederek çıkar amaçlı birlikte hareket ettikleri tespit edilmiş olup, bu kapsamda 26 Mart 2026'da İmar Müdürlüğünde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin USD rüşvet alırken suç üstü yakalanmıştır.

Soruşturma kapsamında, tespiti yapılan şüphelilere yönelik 26 Mart 2026 gecesi ikamet, iş yeri ve Marmaris Belediyesindeki ofislerinde arama yapılmış, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, suç unsuru delillere el konulmuştur."

CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de soruşturmanın münferit olduğunu, belediye başkanı ve yönetimin çalışmalarına devam edeceğini söylemişti.