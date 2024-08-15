Marmaris'te belediye pazara pervane sistemi kurdu!

Marmaris Belediyesi, artan sıcaklar ve neme karşı talep üzerine pazara su püskürtme sistemi ve 34 noktaya vantilatör kurdu.

Marmaris'te belediye pazara pervane sistemi kurdu!

Belediyesi kapalı pazar yerini serinletecek için harekete geçti. Havaların aşırı sıcak seyrettiği yaz mevsiminde hem satış hem de alışveriş yapmanın zor olduğunu belirten esnaf ve Marmaris sakinlerinin talepleri üzerine serinletme sistemi kuruldu.

Fen İşleri ve Destek İşleri müdürlüklerinin çalışmasıyla pazarın tavanına 600 metre boyunca hat çekilerek su püskürtme sistemi işler hale getirildi. Bu hatlardan belirli aralıklarla soğuk su buharı püskürtülürken iç kesimlere de 34 adet büyük vantilatör yerleştirildi.

Marmaris'te belediye pazara pervane sistemi kurdu! - 1

Pazar denetimleri sırasında bu talebi sıkça aldıklarını belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye olarak her zaman esnafın ve vatandaşın taleplerine duyarlı olduklarını vurgulayarak, “Pazarcı esnafımız ve pazara alışverişe gelen vatandaşlarımızın talebi üzerine böyle bir sistem kurduk. Böylelikle pazar yerinin daha serin olmasını sağlıyoruz” dedi. Hizmetten ve taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı memnuniyetlerini ileten esnaf ve vatandaşlar ise artık daha serin bir ortamda olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

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