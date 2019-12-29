Marmaris'te bir otelin deposunda bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla'da düzenlenen operasyonda bir otelin deposunda kutulara gizlenmiş bin 320 şişe sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

sahte içki.jpg

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Uzunyalı mevkisinde sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kapalı olan bir otelin deposuna operasyon düzenleyen ekipler, kutulara gizlenmiş bin 320 şişe sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda F.M. gözaltına alındı.

Sahte içkiler ise imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne götürüldü.

VİDEO: SAHTE İÇKİ 27 CAN ALDI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...