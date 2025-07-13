Marmaris'te turistleri pencereden atlayıp yerde tekmelediler

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında çalışan görevliler, hesap yüzünden çıkan kavgada müşteri olan kadın turistleri tekme tokat dövdü.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu; olayın 2 Haziran'da saat 23.25 sıralarında yaşandığı, iş yerine müşteri olarak giden kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen ikisi kadın dört yabancı uyruklu kişinin hesap yüzünden iş yeri çalışanlarıyla tartıştıkları ve konunun kavgaya dönüştüğü tespit edildi.