Marmaris'te turistleri pencereden atlayıp yerde tekmelediler
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir eğlence mekanında, kadın turistleri tekme tokat döven çalışanlar gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında çalışan görevliler, hesap yüzünden çıkan kavgada müşteri olan kadın turistleri tekme tokat dövdü.
Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu; olayın 2 Haziran'da saat 23.25 sıralarında yaşandığı, iş yerine müşteri olarak giden kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen ikisi kadın dört yabancı uyruklu kişinin hesap yüzünden iş yeri çalışanlarıyla tartıştıkları ve konunun kavgaya dönüştüğü tespit edildi.
BEŞ İŞ YERİ ÇALIŞANI GÖZALTINDA
Yabancı uyruklu kadın turistleri döven iş yeri çalışanları M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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