Marmaris’te doktora saldırı: Şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Devlet Hastanesi’nde görevli bir doktora fiziki saldırıda bulunan şüpheli K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz gün K.Ç. isimli hasta, muayene olmak üzere üroloji polikliniğine başvurdu.

Poliklinikte görevli doktor S.P., gerekli tıbbi değerlendirmelerin ardından hastayı acil servise yönlendirdi.

SALDIRIDA BULUNDU

Ancak bu yönlendirmeye sinirlenen K.Ç., önce doktora sözlü hakaretlerde bulundu, ardından doktor S.P.'ye karnına tekme atarak fiziki saldırıda bulundu.

Saldırgan bununla da yetinmeyerek klinikte bulunan bilgisayarlara zarar verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın hemen ardından hastane yönetimi tarafından "beyaz kod" verildi ve durum emniyet güçlerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, K.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

S.P.’nin saldırgan hakkında şikayetçi olması üzerine adli işlemler başlatıldı.

Gözaltına alınan K.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

