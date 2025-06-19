Marmaris'te eğlence mekanlarında denetim: İki işletme daha kapatıldı

Marmaris Kaymakamlığı'nın talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Uzunyalı Mevkii, Armutalan ve İçmeler mahalleleri ağırlıklı olarak kontroller gerçekleştirdi.

Spor barlar ile eğlence düzenlenen kafe ve restoranlarda yapılan denetimlerde, meşale gösterileri, çıplak dans şovları ve işletme önünden geçen kişilere yönelik ısrarcı ve rahatsız edici şekilde içeri davet girişimleri mercek altına alındı.



Geçen hafta bu kapsamda 2'si süresiz olmak üzere 14 mekan 3, 7 ve 10 günlük sürelerle kapatıldı. Son olarak İçmeler Mahallesi'ndeki 2 işletme hakkında 3 gün kapatma kararı verildi.