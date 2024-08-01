Marmaris'te evlerde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde küçük yaştaki 13 çocuğu alıkoyarak zorla satış yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Evlerdeki aramalarda, çocuklara kullandırıldığı tahmin edilen yeşil reçeteyle satışı yapılabilen haplar ele geçirildi.

Marmaris'te evlerde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, turizm sezonunda ilçeye getirilen bazı çocuklara kalabalık yerlerde zorla bazı ürünlerin satışının yaptırıldığını belirledi.

Çocukların tutuldukları 2 evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, kırmızı reçeteli ecza, çocuklara kullandırıldığı tahmin edilen yeşil reçeteli uyuşturucu nitelikli haplar, iletişim amaçlı kullanılan anahtarlık lazer, 16 bin 604 lira, 210 İngiliz sterlini, 50 avro, 10 dolar, satışı yapılan çok sayıda plastik taç ve 12 şarjlı tıraş makinesi ele geçirildi.

Marmaris'te evlerde zorla tutulan 13 çocuk kurtarıldı - 1

İFADELERİ ALINDI

Çocuklar, avukat ve pedagog eşliğinde alınan ifadeleri sonrası Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "insan ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, biri ise 'e giriş yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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