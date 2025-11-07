Marmaris’te huzur uygulaması: 130 bin lira ceza uygulandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ve ilçenin neredeyse her noktasında yapılan uygulamalar kapsamında yüzlerce şahsın gbt sorgusu yapıldı, 188 araç kontrol edildi. Ekipler ayrıca 1’i Türk, 3’ü yabancı olmak üzere 4 şahıs hakkında risk analizi gerçekleştirdi.

Trafik ekiplerinin de denetimler yaptığı güven uygulamasında, farklı maddelerden 27 sürücüye toplam 130 Bin 481 Lira idari para cezası uygulanırken, 2 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Asayiş ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir kişinin başkasına ait kimlik bilgilerini ibraz ettiği tespit edildi. Şahıs hakkında "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, uygulama süresince başka bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirerek denetimlerin devam edeceğini belirtti.