Marmaris'te iki tekne çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 04.08.2022 - 17:46
Muğla'nın Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpıştı.
Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetti. Teknelerde bulunan 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılırken İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi yapıldıktan sonra Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.