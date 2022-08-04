Marmaris'te iki tekne çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla Marmaris'te turistlerin bulunduğu sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu 1 İngiliz turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 04.08.2022 - 17:46

Marmaris'te iki tekne çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

'nın ilçesi Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetti. Teknelerde bulunan 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılırken İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi yapıldıktan sonra Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.

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