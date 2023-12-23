Marmaris'te korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Marmaris girişindeki Ulusal Egemenlik Caddesi üzerindeki bir restoranın üst katından dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Üst katta çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen konut yangınında evde kalan üç kişi ekipler tarafından tahliye edilerek 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.