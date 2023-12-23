Marmaris'te korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde bir restoranın üst katındaki evde başlayan yangında binada kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Marmaris'te korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Marmaris girişindeki Ulusal Egemenlik Caddesi üzerindeki bir restoranın üst katından dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Üst katta çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen konut yangınında evde kalan üç kişi ekipler tarafından tahliye edilerek 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Marmaris'te korkutan yangın: Alevler geceyi aydınlattı - 1

Yangından kurtarılan vatandaşların ilk müdahaleleri ambulansta yapılırken, evde iki kadın ve yaşlı yatalak bir erkeğin bulunduğu, hepsinin de evden ekipler tarafından kurtarıldığı açıklandı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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