Marmaris'te lojmanda sır ölüm

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi Mustafa Muğla Caddesi'nde lojman olarak kullanılan dairede kalan Enes Taş'ı (36) hareketsiz bulan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine lojmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Ekiplerin incelemesinin ardından Taş'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

