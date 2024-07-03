Marmaris’te mahsur kalan Rus turistler 4 saat sonra kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 Rus turist, yürüyüş yaptıkları sırada ormanda kayboldu. Sarp kayalıklarda mahsur kalan turistler, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Marmaris’te mahsur kalan Rus turistler 4 saat sonra kurtarıldı

Marmaris’te ormanda mahsur kalan Rus turistler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Rusya’dan Marmaris’e tatile gelen Egor Starchenko, Nikita Susakin ve Konstatin Golosnov, dün saat 16.00 sıralarında yürüyüşe çıktıktan sonra İçmeler Mahallesi’ndeki ormanda yollarını kaybetti.

Uzun süre dönüş yolunu arayan turistler, yolu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım çağrısında bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Arama Kurtarma (AKUT) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Marmaris’te mahsur kalan Rus turistler 4 saat sonra kurtarıldı - 1

SARP KAYAKLIKLARDA MAHSUR KALDILAR

Sarp kayalıklarda mahsur kaldıkları tespit edilen Egor Starchenko, Nikita Susakin ve Konstatin Golosnov’un kurtarılması için kara yolu ulaşımı bulunmadığı için ekipler, sarp kayalıklara yaya olarak tırmandı.

4 saatlik tırmanma sonrası mahsur kalan 3 turiste ulaşıldı.

UMKE görevlileri, mahsur kalan turistlerin sağlık kontrolünü yaptı.

Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı belirlendi.

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