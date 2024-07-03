Marmaris’te mahsur kalan Rus turistler 4 saat sonra kurtarıldı

SARP KAYAKLIKLARDA MAHSUR KALDILAR



Sarp kayalıklarda mahsur kaldıkları tespit edilen Egor Starchenko, Nikita Susakin ve Konstatin Golosnov’un kurtarılması için kara yolu ulaşımı bulunmadığı için ekipler, sarp kayalıklara yaya olarak tırmandı.

4 saatlik tırmanma sonrası mahsur kalan 3 turiste ulaşıldı.



UMKE görevlileri, mahsur kalan turistlerin sağlık kontrolünü yaptı.



Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı belirlendi.