Marmaris'te motoryat yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 metrelik motoryatta çıkan yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesi, Yalancıboğaz mevkisinde kıyıya yakın bir noktada demirli bulunan "Nefes" adlı 15 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekipler, alevlerin diğer motoryatlara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.
Alevler, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan ve denizden müdahalesiyle söndürüldü.
Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
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