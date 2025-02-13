Marmaris'te motoryat yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 metrelik motoryatta çıkan yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Marmaris'te motoryat yangını

'nın ilçesi Adaköy Mahallesi, Yalancıboğaz mevkisinde kıyıya yakın bir noktada demirli bulunan "Nefes" adlı 15 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Marmaris'te motoryat yangını - 1 Ekipler, alevlerin diğer motoryatlara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Alevler, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan ve denizden müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Tüm market fiyatları tek sitede

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...