Marmaris'te motoryat yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 metrelik motoryatta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Marmaris'te motoryat yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesi, Yalancıboğaz mevkisinde kıyıya yakın bir noktada demirli bulunan "Nefes" adlı 15 metrelik motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Marmaris'te motoryat yangını - 1 Ekipler, alevlerin diğer motoryatlara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına karadan ve denizden müdahale etmeye başladı.

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