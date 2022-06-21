Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.06.2022 - 20:58

Marmaris'te orman yangını

'nın ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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