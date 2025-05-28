Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları sevk edildi.



Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, 5 arazöz, 2 su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildi.



Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.



Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

