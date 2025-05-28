Marmaris'te orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, 2 dekarlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, 5 arazöz, 2 su ikmal aracıyla çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.
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