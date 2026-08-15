Marmaris'te orman yangını. Arazözleri çıkarma gemileri taşıdı

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

ALEVLERLE MÜCADELE GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Alevleri kontrol altına almak için seferber olan ekiplerin çalışması gece boyu devam etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada yangın ihbarının ardından 10 dakika içerisinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün hava araçlarıyla müdahaleye başlandığını söyledi.

ARAZÖZLERİ TAŞIMAK İÇİN ÇIKARMA GEMİLERİ KULLANILDI

Yangın çıkan arazinin çok dik olması nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığını dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla alevlere ağırlıkla havadan ve denizden müdahale edildi. Ancak karadan da yol açma çalışmaları devam ediyor. Toplam 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter, toplam 82 kara unsuruyla müdahale edildi. Müdahale sırasında Milli Savunma Bakanlığımız, Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan da çıkarma gemileri ve helikopterlerden faydalandık. Çıkarma gemilerimiz arazözlerimiz ve yangın söndürme personelimizi yangın alanına intikal ettirdiler. Ayrıca sahil güvenlik botları personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor ve büyük su topu atan gemilerle de müdahale etmeye gayret ediyorlar."

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerle mücadelenin gece boyunca sürdüğü yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.