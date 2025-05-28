Marmaris'te orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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