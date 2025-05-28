Marmaris'te orman yangını: Alevlere müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları sevk edildi.



Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.