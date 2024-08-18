Marmaris’te Rus çocuk doğa yürüyüşünde kayboldu, jandarma buldu

Marmaris Adaköy mahallesi Yalancıboğaz’da bir otelde konaklayan Rus bir ailenin çocuklarının kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Marmaris Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri, ‘doğa yürüyüşüne çıkıyorum’ diyerek saatlerdir haber alınamayan 12 yaşındaki A.E. yi yaptıkları 1 saatlik arama ile hemen buldu.

Jandarma ekipleri kayıp çocuğu ailesine teslim etti. Yaklaşık 4 saat kayıp olan çocuk bulunduğunda bu kadar uzun yürüdüğünü fark etmediğini ifade ederken, telaşlı ailede oğullarına sağ salim kavuşturdukları için Jandarma ve aramaya katılan AFAD ekiplerine teşekkür ettiklerini dile getirdi.