Marmaris’te Rus çocuk doğa yürüyüşünde kayboldu, jandarma buldu

Muğla’nın Marmaris ilçesi Adaköy mahallesine tatil amacı ile gelen Rus bir ailenin 12 yaşındaki oğulları A. E. öğleden sonra yürüyüşe çıktığı otele dönmeyince, hemen jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri 4 saattir kayıp olan çocuğu ormanlık alanda yürürken buldu.

Marmaris’te Rus çocuk doğa yürüyüşünde kayboldu, jandarma buldu

Adaköy mahallesi Yalancıboğaz’da bir otelde konaklayan Rus bir ailenin çocuklarının kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Marmaris Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri, ‘doğa yürüyüşüne çıkıyorum’ diyerek saatlerdir haber alınamayan 12 yaşındaki A.E. yi yaptıkları 1 saatlik arama ile hemen buldu.

Jandarma ekipleri kayıp çocuğu ailesine teslim etti. Yaklaşık 4 saat kayıp olan çocuk bulunduğunda bu kadar uzun yürüdüğünü fark etmediğini ifade ederken, telaşlı ailede oğullarına sağ salim kavuşturdukları için Jandarma ve aramaya katılan AFAD ekiplerine teşekkür ettiklerini dile getirdi.

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