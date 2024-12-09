Marmaris'te sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Marmaris'te hafta sonu etkili olan sağanak gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağmur nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı tarım arazilerinde hasar oluşurken, kent merkezinde yollar suyla doldu.

Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, sağanak nedeniyle zarar gören kırsal mahalleleri ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

