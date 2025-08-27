Marmaris'te skandal: "Turistlere takılıyorum" paylaşımı emniyette bitti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahıs sahilde eline telefon alarak "Can sıkıntımı turistlerle atıyorum" başlığı ile yoldan geçen turistlere Türkçe argo sözler söyleyip tiye aldığı anları sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler kısa sürede yayılınca Marmaris Kaymakamlığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Kısa sürede kimliği belirlenen A.K.'nin (23) Marmaris'te bir işletmede çalıştığı tespit edildi.

"EĞLENCE AMAÇLI YAPTIM" İDDİASI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.K. sorgusunda, "Eğlence amaçlı yaptım, kötü bir niyetim yoktu, bu kadar yayılacağını bilmiyordum." iddiasında bulundu.

Şahıs hakkında emniyette gerekli işlemler yapılmasının ardından adli işlemler için Marmaris Adliyesi'ne sevk edileceği bilgisi edinildi.