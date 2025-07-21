Marmaris'te teknede kavga: Kaptanın oğlu öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavga cinayetle son buldu.

Olay, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda dün saat 19.30 sıralarında demirli olan "Arda Deniz" adlı teknede yaşandı. İddiaya göre; kaptan Kenan Onat ve oğlu Arda Deniz Onat (24) ile Sinan Y, Selim Y. ve Coşkun Volkan C. arasında tartışma çıktı.

BAŞINA DARBE ALDI, DENİZE DÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arda Deniz Onat başına darbe alarak denize düştü. Babası denizden baygın haldeki oğlunu çıkardı.



İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Germe Limanı'ndaki 112 Acil Sağlık ekibine ulaştırılan genç, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.