Marmarisliler ve bazı otel müşterileri, Başbakanlık İlteşim Merkezi (BİMER), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Kaymakamlığa, günübirlik gezi teknelerinin kıyıya yakın yüksek müzikle eğlence ve köpük partisi yapmasını şikayet etti.



Habertürk'te yer alan habere göre, şikayet üzerine 10 kurumun temsilcisinin oluşturduğu Marmaris İlçe Turizm Danışma Kurulu, inceleme ve tespit yaptı.



Yapılan tespitlerde günübirlik gezi teknelerinin kıyıya yakın yerlerde yüksek sesle müzik yayınlarının gürültü kirliği yaptığı ve köpük partisinde de köpüklerin denize bırakıldığı belirlendi.



Kurul, günübirlik gezi turu yapan teknelerin ilçe körfezinde kıyıya yakın seyrederken yüksek sesle müzik yapması ve köpük partisi yapması sezon sonuna kadar yasaklandı.



Haberde, tekne sahiplerinin karar tepkilerine yer verilirken, Marmaris Kaymakamlığı ve denizcilik sektör temsilcilerinin konuyle ile ilgili açıklama yapmadıkları belirtildi.