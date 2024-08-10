Marmaris'te yaban domuzları şehir merkezine indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde yaban domuzları şehir merkezine indi. Yemek arayışıyla sokak aralarında dolaşan domuzlar, çöpleri karıştırarak buldukları yiyecek artıklarıyla beslendi.

Marmaris'te yaban domuzları şehir merkezine indi

’te son dönemde yaşanan kuraklık ve orman yangınları nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, yerleşim yerlerine iniyor.

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, şehrin farklı noktalarında yaban domuzlarının rahat rahat gezdiği görüldü. Şehir merkezindeki yaban domuzları vatandaşların hem şaşırmalarına hem de tedirgin olmalarına neden oldu.

Yetkililer, vatandaşları domuzlarla karşılaştıklarında sakin olmaları ve cadde ve sokaklarda yiyecek bırakmamaları konusunda uyardı.

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