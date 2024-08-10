Marmaris'te yaban domuzları şehir merkezine indi

Marmaris’te son dönemde yaşanan kuraklık ve orman yangınları nedeniyle doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, yerleşim yerlerine iniyor.

Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, şehrin farklı noktalarında yaban domuzlarının rahat rahat gezdiği görüldü. Şehir merkezindeki yaban domuzları vatandaşların hem şaşırmalarına hem de tedirgin olmalarına neden oldu.

Yetkililer, vatandaşları domuzlarla karşılaştıklarında sakin olmaları ve cadde ve sokaklarda yiyecek bırakmamaları konusunda uyardı.