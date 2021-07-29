Marmaris'te yangına müdahaleler sürüyor: 1 kişi hayatını kaybetti

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangından motosikletiyle uzaklaşırken kaza yapan bir kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.



Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.



Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.



İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor.



Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.



Öte yandan bölgedeki bazı oteller, tedbir amaçlı boşaltıldı.



Havanın kararması nedeniyle söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Havadan müdahalelere sabah saatlerinde devam edileceği bildirildi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI NTV'DE

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, NTV'de son duruma ilişkin bilgi verdi.

Özellikle yerleşim yerlerine yakın yerlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyen Oktay, şu ana kadar yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi. Öte yandan Oktay, yangının Bodrum’un Hisarönü bölgesine doğru ilerlediğini de belirtti.

"SABOTAJ İHTİMALİ VAR"

Yangının üç noktada başladığını söyleyen Oktay, sabotaj ihtimali olduğunu belirtti.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı.

Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.



NTV yayınında bölgede son durumu anlatan Merih Ak, yangının şimdilik yerleşim bölgelerinden uzaklaşıp yavaşladığını ancak ormanlık alanda tehlikenin devam ettiğini söyledi.

DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALE



Bu arada, dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale edildiğini duyurdu.



VİDEO: MARMARİS'TE YANGIN (NTV İHBAR HATTI)