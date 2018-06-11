Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.
İçmeler Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangına bir helikopter, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 22 orman yangın söndürme işçisi ile müdahale edildiğini söyledi.
Yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü aktaran Çelik, soğutma çalışması yaptıklarını belirtti.
Marmaris'te yıldırım orman yaktı
Anadolu AjansıTürkiye
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.