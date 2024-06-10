Marmaris’te yol kenarında başlayan yangın ekipleri alarma geçirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yol kanerında başlayan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Bir otomobilden atılan sigara izmaritinin neden olduğu düşünülen yangın, ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Ekipler, yangınla ilgili olarak inceleme başlattı.

Marmaris’te yol kenarında başlayan yangın ekipleri alarma geçirdi

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’da yol kenarında başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

, Marmaris ilçesine bağlı Turgut Mahallesi’nde karayolu kenarında öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Marmaris’te yol kenarında başlayan yangın ekipleri alarma geçirdi - 1

Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti.

ekiplerin zamanında müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yapılan incelemelerde yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinin neden olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

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