Marmaris'te yolu savaş alanına çeviren kaza: Can kaybı ve yaralılar var
Muğla'nın Marmaris ilçesinde karayolunu savaş alanına çeviren bir kaza meydana geldi. Bir otomobil ile bir ticari aracın karıştığı trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi de yaralandı.
Marmaris'te meydana gelen feci kazada karayolu savaş alanına döndü. Kaza, Marmaris'teki Taşhan Mevkisi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil ve ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada araçlar hurdaya döndü, sürücü ve yolcular araçlarda sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde bir kişinin yaşamını yitirdiğini tespit ederken, kazada yaralanan dört kişiyi de ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kaza dolayısıyla karayolundaki trafik durma noktasına gelirken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
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