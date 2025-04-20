Marmaris'te yolu savaş alanına çeviren kaza: Can kaybı ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil ve ticari aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde bir kişinin yaşamını yitirdiğini tespit ederken, kazada yaralanan dört kişiyi de ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza dolayısıyla karayolundaki trafik durma noktasına gelirken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.