Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekme, sportif ve hobi faaliyetlerini oy birliğiyle yasakladı.

Anadolu Ajansı 03.04.2020 - 21:12

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Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bazı yasaklar alındı.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurul, corona virüs önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü. 

Bu kapsamda, ilçe merkez ve mahallelerinde ferdi ve toplu olarak yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekme, sportif ve hobi faaliyetlerinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi.

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