Marmaris'te cip safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi! Muğlanın Marmaris ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Irak uyruklu turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi.



Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



İlk bilgilere göre kazada 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.