Marmaris'te cip safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan cip safari aracının devrilmesi sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 24.08.2022 - 17:56 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 18:24

Marmaris'te cip safari aracı devrildi: 5 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberi! Muğlanın ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Irak uyruklu turistleri taşıyan cip safari aracı devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Terası mevkisinde devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İlk bilgilere göre kazada 5 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

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