Marmaris'teki yangında ikinci gün: Müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Marmaris'in Armutalan mahallesinde başlayan yangın İçmeler mahallesindeki ormanlık alanlarda ilerliyor.



Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor.

Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.



Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

ALEVLER YERLEŞİM YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR



NTV yayınında bölgede son durumu anlatan Merih Ak, alevlerin İçmeler mahallesinde Eski İçmeler bölgesindeki evlere kadar ulaştığını aktardı.

İçmeler Mahallesi’nde yangın nedeniyle elektrikler kesildi.

Vatandaşlardan bazıları güvenlik önlemleri kapsamında zorunlu olarak evlerini boşaltırken, bazıları ise tedbir amaçlı evlerini terk etti.

Öte yandan, ilçedeki otel ve pansiyonlar da karanlığa teslim oldu.

Yangının başladığı Siteler Mahallesi'nde yangın, yerleşim yerlerine ve otellere 40 metre mesafede yeniden alevlendi.

Bölgedeki bazı oteller de tedbir amaçlı boşaltıldı.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI NTV'DE



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, NTV'de son duruma ilişkin bilgi verdi.



Özellikle yerleşim yerlerine yakın yerlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyen Oktay, şu ana kadar yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi. Öte yandan Oktay, yangının Bodrum’un Hisarönü bölgesine doğru ilerlediğini de belirtti.

"SABOTAJ İHTİMALİ VAR"



Yangının üç noktada başladığını söyleyen Oktay, sabotaj ihtimali olduğunu belirtti.



Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı.



Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.

DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALE



Bu arada, dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale edildiğini duyurdu.



VİDEO: MARMARİS'TE YANGIN (NTV İHBAR HATTI)