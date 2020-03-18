Marmaris'ten Rodos'a yapılan feribot seferleri geçici olarak durduruldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinden Rodos Adası'na yapılan feribot seferleri, yolcu sayısının az olması nedeniyle geçici bir süre için durduruldu.



Seferleri düzenleyen Yeşil Marmaris şirketinin yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan'ın yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında aldığı tedbirler dolayısıyla yolcu sayısı azaldı. Bu nedenle Rodos Adası'na feribot seferleri askıya alındı.



Şirket yetkilileri, gelişmelere göre gelecek günlerde seferlerin yeniden başlayabileceğini bildirdi.



Öte yandan, Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nın açık olduğu ve hizmet vermeye devam ettiği öğrenildi.