Mars'ı andıran 'Gökkuşağı Tepeleri' ziyaretçi akınına uğruyor

Ziyaretçiler, doğanın bu eşsiz sanat eserine tanıklık etmek ve benzersiz kareler yakalamak için bölgeye akın ediyor. Yaz ayında toprağın sıcakla bulaşması sonucu yaklaşık 45 dereceye kadar çıkan sıcağa rağmen turistler, bu tepelere tırmanış yaparak bu yerleri yakında görme fırsatı buluyor.



Slovenya'dan gelen turist ekibi bu tepelere çıkarak hem fotoğraf çektirdi hem de bu alanları yakında inceleme fırsatı buldu. Grubun rehberi olan Adem Kocaman; "Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan bu gökkuşağı tepelerini turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Bu alanı yaklaşık 4-5 yıldır tur programlarımıza dahil etmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir saatlik bir trekking yaptık. Burayı Mars'a benzetiyorlar'' dedi.