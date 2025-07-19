Mars'ı andıran 'Gökkuşağı Tepeleri' ziyaretçi akınına uğruyor
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan ve sıra dışı görünümüyle dikkat çeken Gökkuşağı Tepeleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan 'Gökkuşağı Tepeleri' farklı yükseklik ve boyutlarda oluşan doğal yapılar; kahverengi, yeşil, sarı, mor ve beyaz tonları sayesinde görsel bir şölen sunuyor.
Özellikle sonbahar aylarında, güneş ışınlarının etkisiyle bu renkler çok daha belirgin hale geliyor ve ortaya kartpostallık manzaralar çıkıyor. Bölgedeki toprak yapısının bitki örtüsünden yoksun olması, tepelerdeki doğal renk geçişlerini çıplak gözle rahatça görmeyi mümkün kılıyor.
Ziyaretçiler, doğanın bu eşsiz sanat eserine tanıklık etmek ve benzersiz kareler yakalamak için bölgeye akın ediyor. Yaz ayında toprağın sıcakla bulaşması sonucu yaklaşık 45 dereceye kadar çıkan sıcağa rağmen turistler, bu tepelere tırmanış yaparak bu yerleri yakında görme fırsatı buluyor.
Slovenya'dan gelen turist ekibi bu tepelere çıkarak hem fotoğraf çektirdi hem de bu alanları yakında inceleme fırsatı buldu. Grubun rehberi olan Adem Kocaman; "Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan bu gökkuşağı tepelerini turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Bu alanı yaklaşık 4-5 yıldır tur programlarımıza dahil etmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir saatlik bir trekking yaptık. Burayı Mars'a benzetiyorlar'' dedi.
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