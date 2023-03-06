Mart ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu

KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden öğrenciler, internet üzerinden tarih araştırmalarını sürdürüyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında, öğrencilere müjdeli haber verildi. Peki, mart ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak?

Mart ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu

Mart ayı bursları için tarih araştırmaları sürüyor. Eğitimlerine destek olması amacıyla KYK bursu ve kredisi alan öğrenciler, mart ayında bursların hangi tarihlerde yatacağını sorguluyor. Peki, mart ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak?

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KYK BURSU AÇIKLAMASI

Bakan Kasapoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla birlikte yüz binlerce öğrenciye müjdeli haberi verdi.

Kasapoğlu, "Sevgili gençler, mart ayı GSB ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Buna göre; KYK burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilerin mart ayı ödemeleri hesaplarına yattı.

Mart ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu - 1

TC NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek.

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