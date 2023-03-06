Mart ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu

Mart ayı KYK bursları için tarih araştırmaları sürüyor. Eğitimlerine destek olması amacıyla KYK bursu ve kredisi alan öğrenciler, mart ayında bursların hangi tarihlerde yatacağını sorguluyor. Peki, mart ayı KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak?



BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KYK BURSU AÇIKLAMASI



Bakan Kasapoğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla birlikte yüz binlerce öğrenciye müjdeli haberi verdi.



Kasapoğlu, "Sevgili gençler, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Buna göre; KYK burs ve öğrenim kredisi alan öğrencilerin mart ayı ödemeleri hesaplarına yattı.

TC NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mart tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağına dikkati çekti.



TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek. Sevgili gençler, mart ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her koşulda yanınızda olmaya devam edeceğiz. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 6, 2023