Mart ayında hangi balıklar yenir? İşte aylara göre tüketilmesi önerilen balıklar

''Balık Takvimi'', hangi deniz mahsulünün hangi ayda gerçek lezzetine ulaştığını ve tüketilebileceğini gösteriyor. Avlanma yasağının ardından balıkçı tezgahları zengin balık çeşitleriyle süslense de ''Balık Takvimi''ne bakmadan alışveriş yapmamak gerekiyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlükleri, lokantalar ve balıkçılar tarafından hazırlanan ''Balık Takvimi'', hangi balığın hangi ayda gerçek lezzetine ulaştığını ve tüketilebileceğini gösteriyor.

Lüks sofraları süsleyen lüfer ağustos, eylül ve ekim, kofana ekim ve kasım, levrek ise şubat, mart, nisan ve mayısta tüketilirse, özlenen ve istenen lezzeti veriyor. Kefal, haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları dışında kalan zamanlarda tüketilebiliyor. Uskumru ekim ve kasım, mezgit ise şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında gerçek lezzetine ulaşıyor.