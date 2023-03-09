Mart ayında hangi balıklar yenir? İşte aylara göre tüketilmesi önerilen balıklar

''Balık Takvimi'', hangi deniz mahsulünün hangi ayda gerçek lezzetine ulaştığını ve tüketilebileceğini gösteriyor. Avlanma yasağının ardından balıkçı tezgahları zengin balık çeşitleriyle süslense de ''Balık Takvimi''ne bakmadan alışveriş yapmamak gerekiyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlükleri, lokantalar ve balıkçılar tarafından hazırlanan ''Balık Takvimi'', hangi balığın hangi ayda gerçek lezzetine ulaştığını ve tüketilebileceğini gösteriyor.
Lüks sofraları süsleyen lüfer ağustos, eylül ve ekim, kofana ekim ve kasım, levrek ise şubat, mart, nisan ve mayısta tüketilirse, özlenen ve istenen lezzeti veriyor. Kefal, haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları dışında kalan zamanlarda tüketilebiliyor. Uskumru ekim ve kasım, mezgit ise şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında gerçek lezzetine ulaşıyor.
HANGİ AY HANGİ BALIK YENMELİ? (DETAYLI)
Ocak: Bu ayın en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Çinekop, tekir, kefal, kırlangıç ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır.
Şubat: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında lezzetlidir.
Mart: Gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır.
Nisan: Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, barbun, levrek, kefal, kaya balığı lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar kalkan, levrek, mercandır.
Mayıs: Gümüş, izmarit, mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı en lezzetli balıklardır. Mayıs ayı deniz canlıları ve balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren bir aydır. Barbun, istakoz, levrek, tekir, dil balığı, pavurya, kılıç, kırlangıç, karides, iskorpit mayıs ayında lezzetle tüketilebilir.
Haziran: Mercan, akya, kaya balığı, mersin, orkinos, orfoz, sardalya, bu ayda tüketilebilen gereken balıklardandır.
Temmuz: Sardalya, çinekop, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, trança, sinarit bu ayın en lezzetli balıklarıdır. İstavrit çok lezzetlidir.
Ağustos: Çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat lezzetlidir. İstavrit yine en lezzetli balıktır.
Eylül: Kılıç ve sardalya balıkları hala lezzetlıdır. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç ve kırlangıç eylül ayında da çok bol avlanır.
Ekim: Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun en lezzetli zamanıdır.
Kasım: Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir. Kasım ve Aralık, lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu zamandır.
Aralık: Uskumru, lüfer, palamut, torik lezzetlidir. Tekir, bolca avlanır ve hamsinin de tam lezzetli olduğu zamandır.