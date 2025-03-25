Mart ayında metrelerce kar: Köy yolunda çalışmalar sürüyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, alternatif olarak kullanılan 2 bin 550 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki 10 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Yer yer kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı bölgede ilerlemekte güçlük çeken karla mücadele ekipleri, 3 günde yolu açarak ulaşımı sağlamayı hedefliyor.



Bölgeye giderek ekipleri ziyaret eden Vali Çakır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Çakır, basın mensuplarına, alternatif olarak kullanılan yolun 10 köy ve 22 mezraya ulaşımı sağladığını söyledi.



Ekiplerin 2 bin 550 rakımda çalıştığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:



"Kışın bize en çok zorluk veren güzergahlarımızdan biri. Şu an tipi nedeniyle yer yer 3-4 metreyi bulan kar yığınları var ve yol açma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 3 güne kadar yolun tamamını açacağız. Yolumuz şu ana kadar kapalı kalmış bir yol değil. Bu grup köylerimizin 2 tane daha alternatif güzergahları söz konusu. Yani vatandaşlarımızın mağduriyetleri söz konusu değil. Bu açacağımız yol en kestirme diye tabir ettiğimiz yol. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ulaşım kolaylığını konforunu arttıran bir yolumuz."



Karla mücadelenin bölgede zorlu geçtiğini anlatan Çakır, "Coğrafyamızdaki zorluklardan dolayı karla mücadelede çok yoğun bir zaman, para ve mesai harcıyoruz. Bu yıl karla mücadele çalışmalarımızda 68 araç ve 100 personelimiz görev aldı. 205 bin litreye yakın mazot sarfiyatımız gerçekleşti." dedi.



Ekiplerin gece gündüz yoğun bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:



"Muş, 368 köy ve 217 mezrasıyla oldukça dağınık bir coğrafyaya sahip. Kışın özellikle karla mücadele bizim vaktimizi alıyor. Bu yıl önceki yıla göre yağış daha az diyebiliriz. Geçen yıl da burada ekiplerimizin çalışmalarını ziyaret etmiştik. Yer yer 7-8 metreyi bulan kar vardı. Son yağışlarla bölgemizde nispeten bereketli bir sezon geçti. Biz kar yağışından şikayetçi değiliz. Kar demek bereket demek, suyumuzun bol olması demek, ülke ekonomisine katkı demek. Özel İdaremizin her kademesinde çalışan tüm arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Oldukça başarılı, uyumlu, verimli bir çalışma sezonunu geride bıraktık."