Mart kapıdan baktırdı! 60 ilde sıcaklık 10 derece altına düştü

Balkanlardan soğuk hava dalgası geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretti.



Birçok şehirde etkili olan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırdı.



Sıcaklık, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 10 derecenin altında ölçüldü.

60 İLDE SICAKLIKLAR DÜŞTÜ



Söz konusu 60 ilde en düşük sıcaklıklar, illere göre sıfırın altında 4,7 ile 9,7 derece aralığında seyretti. En düşük sıcaklık Nevşehir'de sıfırın altında 4,7 derece oldu.



Sıcaklıklar, Ankara'da 2,7 ve İstanbul'da 6,5 olarak kayıtlara geçti.



Yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.