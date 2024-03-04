Mart'ta kış geri dönüyor! Yeni hafta soğuk geçecek

YENİ HAFTA SOĞUK GEÇECEK



İstanbul'da şimdilik beklenen bir kar yağışı yok ancak yağmur geliyor.



Sıcaklıklar 4 ila 5 derece arasında düşeceğini belirten Çalışkan, "İstanbul'da da özellikle öğle saatlerinden sonra Kadıköy, Zeytinburnu taraflarında güneyde kalan ilçelerde kuvvetli yağmur geçişi olacak. İstanbul'da sıcaklık yarından sonra 10-12 dereceler civarında seyredecek." dedi.



MART'TA KIŞ GERİ DÖNÜYOR



Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor. Çalışkan, "Çarşamba'dan itibaren hava daha da soğuk olacak. Çarşamba ile cumartesi arası özellikle rakımı 1500 olan yerlerde kar yağışı göreceğiz." dedi.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ